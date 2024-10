Maguila: veja quantos e quais títulos conquistou o ex-boxeador

Morreu o ex-pugilista Maguila, ícone do boxe brasileiro, vítima de demência pugilística. Ao longo de sua carreira, conquistou 77 vitórias, 61 por nocaute

Natural de Aracaju, capital de Sergipe, Maguila faleceu em São Paulo aos 66 anos, vítima de Encefalopatia Traumática Crônica, conhecida como demência pugilística. Sua primeira vez no boxe foi em 1979, mas sua estreia nos ringues, ainda como amador, aconteceu em 1981.

Um dos maiores pugilistas do boxe nacional morreu nesta quarta-feira , 24. José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, atuou no esporte por 20 anos e conquistou incríveis 77 vitórias, sendo 61 delas por nocaute.

Maguila atuou profissionalmente até o ano 2000, quando, em 29 de fevereiro, lutou e foi nocauteado por Daniel Frank. Além de lutador, participou de diversos meios televisivos, incluindo a política no SBT, e atuou na comédia no Show do Tom, de Tom Cavalcante, na TV Record.

Maguila: quais foram seus títulos

O primeiro destaque de Maguila foi na Forja dos Campeões, principal torneio nacional de boxe na época. Foi justamente nesta competição que o sergipano conquistou seu primeiro título na categoria peso-pesado.

