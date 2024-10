Maguila teve hegemonia na América do Sul e derrotas históricas contra Hollyfield e Foreman

A lenda do boxe mundial, José Adilson dos Santos Rodrigues, o Maguila, morreu nesta quinta-feira, 24, aos 66 anos, em São Paulo. Desde 2013, o ex-lutador era diagnosticado com encefalopatia traumática crônica, conhecida popularmente como "demência pugilística".

A carreira de Maguila é marcada por diversos capítulos históricos. O início de sua trajetória começou em 1979, quando ele começou a treinar na capital paulista. Demoraria apenas dois anos para que Maguila estreasse oficialmente no mundo das lutas.

Sob o comando do técnico Ralph Zumbano — tio de Éder Jofre, maior lenda do pugilismo brasileiro —, o sergipano participou do torneio Forja dos Campeões, maior evento da modalidade no Brasil.