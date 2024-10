Encefalopatia traumática crônica: o que é a demência pugilística

A ETC, também conhecida como demência pugilística, foi a doença que causou a morte do ex-lutador Maguila; entenda o que é, causas, sintomas e mais

A encefalopatia traumática crônica (ETC), também conhecida como demência pugilística , é uma condição neurodegenerativa associada a repetidos traumas cranianos, muitas vezes decorrente de atividades esportivas de alto impacto, como o boxe, o futebol americano, e outros esportes de contato, de acordo com a neurologista especialista em doenças neurodegenerativas, Amanda Braga.

Um dos maiores nomes do boxe mundial, José Adilson Rodrigues dos Santos , também conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira, 24, aos 66 anos . Desde 2013, o ex-lutador era diagnosticado com encefalopatia traumática crônica, conhecida popularmente como "demência pugilística".

O termo “demência pugilística” refere-se historicamente a essa condição em lutadores, especialmente boxeadores, que apresentavam sintomas cognitivos e comportamentais após anos de luta. Foi convencionado nos anos 1920, quando médicos começaram a notar que boxeadores frequentemente apresentavam problemas cognitivos e comportamentais após suas carreiras.

Hoje, com a conscientização crescente sobre os impactos das lesões cerebrais no esporte, a ETC tem sido amplamente estudada e reconhecida não apenas em boxeadores, mas também em jogadores de futebol, rugby e outros esportes de contato.

Maguila: VEJA quantos e quais títulos conquistou o ex-boxeador