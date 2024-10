Adilson Maguila: saiba a origem do apelido do ex-boxeador

Morreu aos 66 anos o ex-pugilista brasileiro Maguila, vítima de demência pugilística. Com 77 vitórias na carreira, o atleta foi um ícone do boxe nacional

Morreu nesta quarta-feira, 24, um dos ícones do boxe brasileiro, José Adilson Rodrigues dos Santos , o Maguila. Natural de Sergipe, foi referência como pugilista. Seu apelido, que o acompanhou durante a vida desde antes da estreia nos ringues, veio dos desenhos animados .

Para Adilson, o apelido Maguila surgiu antes mesmo de sua fama no boxe nacional, quando o sergipano trabalhava como segurança em uma boate. De forma racista , associaram a imagem do futuro campeão mundial ao personagem Magilla Gorilla , um gorila da Hanna-Barbera.

“Ralph Zumbano [técnico de Maguila na época] não gostava do apelido. Achava racista — o que de fato é. Ele dizia que ‘Maguila é um macaco grande, e o Adilson é um homem’. O Maguila também não gostava muito. No começo, achou engraçado, mas depois descobriu que Maguila era um macaco e mudou de ideia”, contou ao UOL Fernando Tucori, jornalista que escreveu sobre a vida do lutador.

Antes mesmo de se autodeclarar Maguila, Adilson já era anunciado pelos locutores com esse apelido, mesmo sem sua aprovação.