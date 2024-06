Rim policístico: o que é a condição que Chrystian foi diagnosticado

O cantor passaria por um transplante renal no final de 2024, mas nem em todos os casos da doença o procedimento é preciso. Veja sintomas, tratamento e mais

Chrystian, que fazia dupla com Ralf, morreu aos 67 anos, nesta quarta, 19. O cantor sertanejo estava internado em um hospital em São Paulo e desde fevereiro se preparava para um transplante renal após diagnóstico de rim policístico.

O diagnóstico pode ser facilitado quando o paciente já sabe que tem um familiar com a mesma doença ou se apresenta algum sintoma.

“Os sintomas principais são aumento do volume abdominal, porque o rim fica até cinco vezes maior do que o normal, dos dois lados, então, aumenta o volume da barriga. Além disso, o paciente pode ter sangue na urina, pode ter infecções e dor local”, alerta o urologista.

Rins policísticos: como funciona o tratamento?

Como se trata de uma doença genética, ela não tem cura e progride com o tempo. Por isso, os tratamentos agem apenas para evitar ou tratar as complicações dela.

“Então, quando você tem uma infecção, você trata a infecção com antibióticos. Você pode drenar um abscesso que se forma através de punção. Em caso de anemia você transfunde ou trata com medicações. Então, é basicamente tratar as complicações”, diz o urologista.

Em fevereiro, a equipe do cantor Chrystian explicou que ele tinha a condição genética e ela estava comprometendo o desempenho renal dele. O artista deveria passar por um transplante de rim até o fim de 2024 e a doação seria feita pela esposa dele, Key Vieira.

Porém, o transplante não precisa acontecer em todos os casos da doença, apenas em casos mais graves em que haja insuficiência do órgão. “Quando faz o transplante renal, realmente, há uma melhora significativa da vida desses pacientes”, finaliza Persici.