Próstata aumentada: entenda a condição do Rei Charles III

A publicidade em torno da cirurgia do rei é vista como uma oportunidade para incentivar outros homens a fazerem exames de próstata , já que o palácio enfatizou que o monarca procurou tratamento "como milhares de homens a cada ano".

O rei Charles III da Inglaterra, 75 anos de idade, fará uma cirurgia corretiva para um caso de próstata aumentada na próxima semana, segundo anúncios do Palácio de Buckingham nesta quarta-feira, 17. A condição do monarca é considerada benigna e não está associada ao câncer de próstata.

Conheça os principais sintomas notados pelos pacientes identificados com próstata aumentada, elencados a seguir:

A partir dos 50 anos, os homens devem ficar atentos aos sintomas e buscar tratamento quando necessário. A doença é mais frequente a partir dos 60 anos, principalmente aos 70 ou 80 anos, como é o caso do monarca britânico.

Próstata aumentada, condição de Rei Charles III: Quais os cuidados para não ter a doença?

Gustavo explica que é difícil fazer prevenção para os casos de próstata aumentada, já que está muito relacionada à idade dos pacientes.

“É uma condição inerente à condição humana e à idade. É uma doença inerente ao envelhecimento mesmo e tem muito da condição genética. Se a pessoa é do sexo masculino, com a idade e com alguma condição genética, ela vai desenvolver essa doença”, explica o urologista.

Entretanto, ele afirma que é importante detectá-la precocemente, com o acompanhamento de um urologista.