Chrystian, da dupla com Ralf: quem era o cantor sertanejo que morreu

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música e deixou um legado significativo no sertanejo brasileiro. Veja mais sobre a vida e trajetória do cantor

Na infância, ele e o irmão, Ralf, já acompanhavam a família nas serestas goianienses. Com pouco mais de seis anos ele conquistou um programa musical só seu: Pinguinho de Gente.

Chrystian, nome artístico de José Pereira da Silva Neto, começou sua carreira artística ainda criança. Aos seis anos, ele já se apresentava em um clube de Goiânia sob o nome de Zezinho. Veja a seguir mais sobre a vida e trajetória do cantor.

O cantor sertanejo Chrystian, que fazia dupla com Ralf, morreu aos 67 anos de idade , nesta quarta, 19. Ele estava internado em um hospital em São Paulo e desde fevereiro ele se preparava para um transplante renal após um diagnóstico de rim policístico.

No início, Chrystian e o pai iam até a TV Bandeirantes frequentemente atrás de uma chance. Depois de muito esforço conseguiram uma oportunidade. Ele e seu irmão cantaram ao vivo no programa de Vicente Leporace, e graças ao desempenho da dupla mirim, saíram de lá contratados.

Com muito destaque Chrystian teria ganhado uma gravação de um disco em São Paulo, porém isso não saiu do papel. A família de Chrystian mudou-se para o estado, onde enfrentaram muitas dificuldades financeiras.

Chrystian e Ralf: o sucesso no Sertanejo

Nos anos 1970, Chrystian e Ralf gravaram músicas em português e inglês. Em 1973, Chrystian alcançou grande sucesso com “Don’t Say Goodbye”, que integrou a trilha sonora da novela “Cavalo de Aço”.

Obrigado a cantar em inglês, no início o artista não podia aparecer na televisão para que não soubessem que se tratava de um cantor brasileiro. Mas na década seguinte, conseguiu se consolidar em dupla no sertanejo com seu irmão.

O álbum “Quebradas da Noite” foi um sucesso de vendas e eles conquistaram o seu primeiro disco de ouro. Nos anos seguintes eles também integraram trilhas sonoras marcantes de novelas como a música Saudade em “Pacto de Sangue” e Mia Gioconda em "Rei do Gado".

Chrystian e Ralf fizeram sucesso também em outras partes do mundo e lançaram 20 álbuns juntos, além de DVDs e coletâneas. A separação definitiva ocorreu em 2021. Após isso, Chrystian voltou aos palcos com a turnê “Romance” e lançou a música “Não Dá Pra Ficar Assim”.

Chrystian: família e legado

Chrystian era atualmente casado com Key Vieira e teve dois filhos com ela. Este ano ele revelou ser portador da condição genética rins policísticos e se preparava para receber um transplante renal de sua esposa em novembro.