Insuficiência renal: conheça as causas, os sintomas e os tratamentos

Os rins têm importante papel no funcionamento do corpo. Ele é responsável, entre outras funções, por filtrar o sangue para eliminar as substâncias como sódio, potássio, magnésio e cálcio. A insuficiência renal, por exemplo, é uma condição na qual esses órgãos ficam incapazes de desempenhar essa função. Além disso, ela pode ser classificada de duas formas: aguda ou crônica.

“A aguda geralmente é aquela que faz o rim perder a função de forma rápida e transitória, a crônica é aquela que faz o rim perder função em caráter paulatino, duradouro, até o paciente chegar em fases terminais necessitando de hemodiálise – terminal para o órgão, não para a vida”, esclarece o nefrologista André Luis Baracat, que completa afirmando que a insuficiência renal aguda geralmente acontece dentro de instituições hospitalares.

Sintomas da insuficiência renal aguda

Entre os principais sintomas da insuficiência renal aguda, o urologista Luiz Renato Montez Guidoni cita as seguintes:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Retenção de líquidos, causando inchaço nas pernas , tornozelos ou pés;

, tornozelos ou pés; Sonolência;

Falta de apetite;

Falta de ar;

Fadiga;

Confusão mental;

Náusea e vômitos;

Convulsões ou coma, em casos graves;

Dor ou pressão no peito.

Tratamento da insuficiência renal aguda

Para tratar a insuficiência renal aguda é preciso tratar a doença ou a condição médica que causou a perda renal. “Com uso de medicações, hidratação adequada e possivelmente realização de hemodiálise temporariamente”, explica o urologista.