Entenda o que é a hipercifose e como tratar essa condição

A hipercifose, também conhecida popularmente como ‘corcunda’, trata-se de uma doença óssea causada por um desvio corporal que, normalmente, faz com que as pessoas tenham uma curvatura na região torácica da coluna vertebral mais acentuada, como indica o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião especialista no tratamento de doenças da coluna e dor crônica.

“Temos curvas naturais na coluna que ajudam no equilíbrio do peso do nosso corpo: na cervical temos a lordose – que é uma leve curva para trás; na torácica temos a cifose – ligeira curva para frente; a hipercifose é quando há um aumento significativo dessa curva natural do ser humano. Um padrão normal da cifose respeita os limites de 20 a 45 graus, acima de 60 já é considerada hipercifose ou ‘corcunda’, como todos conhecemos”, explica o médico.

Causas da hipercifose

A principal causa, e mais comum, é a má postura, principalmente entre os adolescentes. “Além da má postura, existem algumas causas da hipercifose. Podemos destacar causas genéticas […]”, diz o Dr. Guilherme Rossoni. Além destas, o médico também lista: