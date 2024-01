Ibuprofeno x Paracetamol x Dipirona: conheça as diferenças e saiba qual é o melhor

Confira abaixo as diferenças entre os fármacos e em que situações eles devem ser evitados:

Apesar de estarem na categoria de Medicamento Isento de Prescrição (MIP), é importante lembrar que devem ser respeitadas as orientações da bula. Ademais, o uso prolongado de medicamentos só deve acontecer com acompanhamento médico.

Tanto o ibuprofeno, como o paracetamol e a dipirona são analgésicos e antitérmicos que agem rapidamente em caso de dor e febre. Porém, cada um deles possui uma ação diferente que pode intervir no alívio dos sintomas.

Ibuprofeno

Segundo o Serviço Nacional de Saúde (NHS), o ibuprofeno deve ser utilizado quando existe a presença de dores moderadas e relacionadas a alguma inflamação como artrite e lesões. O alívio dos sintomas começa a surgir em média 20 minutos após a ingestão e seu efeito dura em torno de 7 horas.

Pessoas com suspeita de dengue, zika, febre amarela e semelhantes não devem tomar ibuprofeno, pois ele pode facilitar a ocorrência de hemorragias ao reduzir a capacidade do corpo na formação de coágulos.

O analgésico também não deve ser usado por período prolongado a não ser que um médico recomende. O uso além do recomendado pode causar irritações no estômago, além de problemas nos rins e no coração.

Paracetamol

O paracetamol é indicado para alívio de dores moderadas e leves, como dores de cabeça e dores de dente, mas também é usado para reduzir a temperatura do corpo. Seu efeito dura em torno de 5 horas.

É recomendado também para alguns quadros onde há suspeita de dengue e zika. Porém, deve ser evitado em caso de doenças hepáticas ou no fígado.

O paracetamol age de uma forma mais lenta no organismo e apresenta um menor nível de toxicidade em comparação ao ibuprofeno e a dipirona. No entanto, não se deve ultrapassar quatro doses em menos de 24 horas sem orientação médica.