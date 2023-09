3 doenças que podem interferir na saúde do útero

A interação do útero com outros órgãos do sistema reprodutivo, como os ovários e as trompas, bem como com o sistema circulatório, torna sua função e anatomia altamente complexas. Contudo, muitas vezes, a falta de conhecimento sobre essa parte do corpo pode fazer com que mulheres não percebam os sinais de algumas doenças.

Além disso, não consultar regularmente um ginecologista também pode afetar a saúde do útero. Segundo uma pesquisa feita pela Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), em parceria com o Datafolha, 33% das brasileiras não vão ao ginecologista regularmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Dr. Thiers Soares, ginecologista especialista em adenomiose, endometriose e mioma, a demora para identificar sinais de problemas, como alterações no ciclo menstrual, dor pélvica ou corrimento vaginal, pode atrasar o diagnóstico de inúmeras doenças.