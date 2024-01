5 alimentos para evitar no fim de ano e proteger a saúde do coração

Médico explica como a alimentação durante as festas pode aumentar as chances de doenças cardíacas

“Uma dieta inadequada, rica em alimentos processados, gorduras saturadas e açúcares, pode prejudicar seriamente a saúde do coração . O consumo excessivo de sal pode elevar a pressão arterial, aumentando o risco de hipertensão e doenças cardíacas. Além disso, gorduras ruins podem obstruir as artérias, causando aterosclerose, que pode levar a infarto e derrames”, pontua.

As festas de fim de ano e as ceias de Natal e Ano Novo costumam ser marcadas pela ênfase na comida e na bebida, o que leva muitas pessoas a exagerarem, podendo prejudicar a saúde, especialmente a do coração.

Pessoas que devem redobrar os cuidados

De acordo com o Dr. Roberto Yano, todos precisam ter cuidados, mas pessoas com condições cardiovasculares anteriores precisam reforçar a atenção. “Claro que não é o que você come em um dia que irá determinar a sua saúde geral, mas esse tipo de hábito se estende, principalmente em longos períodos de festividade, como no fim de ano”, destaca.

Segundo o médico, pacientes com históricos precisam ter ainda mais cuidado na ingestão de certos alimentos. “Esse tipo de exagero, por exemplo, em comidas com alto teor de gordura, açúcar, sal, em bebidas alcoólicas, pode prejudicar toda a sua saúde em geral, mas afeta especialmente pessoas com condições anteriores, por isso, estas pessoas devem ter alguns cuidados a mais”, observa.

Opte por alimentos mais saudáveis na ceia de Natal e Ano-Novo (Imagem: Real_life_photo | Shutterstock)

Alimentos que podem afetar a saúde do coração

A seguir, confira 5 alimentos para evitar nas festividades de fim de ano e garantir a saúde do coração:

1. Frituras

Alimentos fritos consumidos em excesso podem acelerar o processo da aterosclerose, o acúmulo de gordura nas nossas artérias, o que pode contribuir para infarto ou AVC (acidente vascular cerebral).

2. Alimentos ricos em gorduras trans

A gordura trans é responsável por elevar os níveis de colesterol ruim no sangue e contribui também para acelerar o processo da aterosclerose.