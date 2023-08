10 hábitos e exercícios que melhoram a saúde dos rins

Uma boa noite de sono é vital para a sua saúde geral. Quando você não dorme o suficiente, o seu corpo não tem tempo para descansar e se recuperar. Isso pode levar a problemas com a função dos rins no futuro.

“Devemos evitar embutidos, temperos e molhos prontos, enlatados, conservas, queijos amarelos, sopas de pacote e macarrão instantâneo, carnes salgadas, salgadinhos para aperitivos, bolachas salgadas ou doces recheadas, margarina ou manteiga com sal, requeijão normal ou light, maionese pronta, patês e produtos com glutamato monossódico (verifique o rótulo do molho de tomate pronto, salgadinhos, sardinha em lata, farofa e temperos prontos)”, recomenda a Dra. Caroline Reigada.

7. Mantenha uma dieta equilibrada

Para garantir o bem-estar renal, se alimentar de maneira equilibrada é fundamental. “Muitos fatores podem gerar adoecimento dos rins e, como consequência, desenvolvimento de doenças renais. Um dos fatores que influenciam a saúde renal é a alimentação; muitos alimentos podem gerar doenças, e outros ajudam a preveni-las”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

“Sabemos que uma alimentação com mais frutas e vegetais está associada à diminuição de fatores de risco relacionados à doença renal. Isso acontece porque há um maior aporte de fibras e antioxidantes na dieta. Esses nutrientes ajudam o corpo contra componentes inflamatórios e o estresse oxidativo”, destaca a Dra. Caroline Reigada.