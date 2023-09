Conheça os riscos dos remédios para dormir sem indicação médica

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou recentemente que 72% dos brasileiros sofrem de doenças vinculadas ao ato de dormir, entre elas, a insônia. Isso pode ser a explicação para a popularização do Zolpidem, fármaco indicado para o tratamento de curta duração da insônia aguda ou transitória em pacientes com dificuldade para adormecer e/ou manter o sono.

Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre 2011 e 2018, a venda do remédio cresceu 560% no Brasil. Só em 2020, foram comercializadas 8,73 milhões de caixas em todo o país. No entanto, o problema da comercialização deste e de outros fármacos disponíveis no mercado está no seu uso excessivo e sem prescrição médica.

Perigos dos remédios para dormir sem indicação médica

O Dr. Rizzieri Gomes, cardiologista focado na mudança do estilo de vida (MEV), é enfático ao recomendar que se evite os medicamentos para dormir e que jamais se faça uso deles sem a devida orientação de um profissional de saúde, pois o seu uso pode desenvolver alguns riscos como a dependência e a intolerância.