9 hábitos que melhoram a saúde do cérebro

Em meio ao constante turbilhão de informações, às multitarefas e pressões do cotidiano, muitas vezes negligenciamos o que nos guia em todas as nossas ações: o cérebro. Com sua rede complexa de bilhões de neurônios, controla nossos pensamentos, emoções, memórias e nossas funções corporais mais básicas. Por isso, a seguir, confira 9 hábitos que garantem a saúde e o bom funcionamento do cérebro, essencial para uma vida plena, repleta de clareza mental, aprendizado eficiente e bem-estar emocional.

1. Alimente-se de maneira saudável

Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes essenciais, como ômega 3, vitaminas, minerais e antioxidantes, é fundamental para a saúde do cérebro. Priorize alimentos como peixes, frutas, legumes, grãos integrais e nozes.

“A nutrição adequada e as mudanças no estilo de vida, inclusive exercícios físicos e mentais, podem contribuir bastante para o bom funcionamento do cérebro, além de facilitarem a captação de neurotransmissores essenciais à memória”, explica a nutricionista Carla de Andrade.

2. Pratique exercício físico regularmente

A atividade física regular estimula o fluxo sanguíneo e aumenta a oxigenação do cérebro, promovendo a saúde cerebral. De acordo com o neurologista clínico Christiano Tanuri, quando estimulamos o nosso cérebro com exercícios, criamos redes de conexão “que estimularão outras áreas cerebrais, ampliando a capacidade deste [do cérebro] em se adaptar ou criar estratégias que melhorem o desempenho durante uma atividade intelectual”.

3. Tenha boas noites de sono

Dormir o suficiente é essencial para o cérebro se recuperar e consolidar a memória. Procure ter uma rotina de sono regular e de qualidade, com cerca de 7 a 8 horas de sono por noite.

“Sono é uma necessidade do organismo como outra qualquer: comer, beber água, eliminações fisiológicas, entre outras. É um estado de comportamento do cérebro, em que cada pessoa possui o seu ritmo biológico e uma necessidade. O sono de uma pessoa não deve ser comparado com o de outra”, explica a especialista em sono e consultora da Philips Avent Danielle Cogo.

4. Evite o consumo excessivo de álcool

O consumo excessivo de álcool pode causar danos ao cérebro. “Apenas duas pequenas doses de álcool podem causar alterações nas áreas cerebrais responsáveis pelo processamento de informação”, diz o Dr. Fernando Gomes, médico neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clínicas de SP.