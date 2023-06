Dia Mundial do Doador de Sangue: quem pode, onde e como doar no Ceará

14 de junho é celebrado como o Dia do Doador de Sangue; confira quem está apto, como e onde doar sangue no Ceará

É celebrado mundialmente no dia 14 de junho o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data faz parte do Junho Vermelho, mês em que ações voltadas para campanhas de doação de sangue chamam a atenção da sociedade para a importância do ato.

Na data, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), promove atividades especiais que homenageiam e agradecem os voluntários que doaram sangue no Estado.

Quem pode, como e onde doar sangue no Ceará

A lista de critérios para poder doar sangue são:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

estar saudável;

estar bem alimentado;

pesar acima de 50 kg; e

ter entre 16 a 69 anos de idade

Também é necessário apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem ter um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

Em Fortaleza, os interessados em doar sangue podem comparecer à sede do Hemoce, na Av. José Bastos; no posto de coleta da Praça Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores, na Av. Desembargador Moreira; na unidade do Hemoce no Instituto Dr. José Frota (IJF) e no posto de coleta temporário no Shopping Parangaba.

No interior do Ceará, os doadores poderão realizar as doações de sangue nas unidades regionais das cidades de Crato, Sobral, Quixadá, Iguatu e Juazeiro do Norte.



Onde doar sangue em Fortaleza?

Hemoce (sede)

Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo

Horário de Funcionamento: 7 às 17h30min, de segunda a sexta-feira; 7 às 16 horas, aos sábados; 7 às 13 horas, aos domingos

Contatos para agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp) / (85) 32080805

Hemoce Posto de Coleta IJF

Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro

Horário de Funcionamento: 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira

Contatos para agendamento: (85) 99142-5352 (WhatsApp) / (85) 3208.0839

Hemoce Praça das Flores

Av. Desembargador Moreira, sn – Aldeota

Horário de Funcionamento: 7 às 13 horas e 14 às 16 horas, de terça a sábado

Contatos para agendamento: (85) 99706-0585 (WhatsApp) / (85) 32080805

Hemoce Posto de Coleta Shopping Parangaba

Rua Germano Franck, 300 – Parangaba

Horário de Funcionamento: 10 às 20 horas, de segunda a sábado; 13 às 20 horas, aos domingos

Contatos para agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp) / (85) 32080805

Veja a lista de todos os locais de doação no Estado no site do Hemoce.