Hemoce promove campanha de incentivo à adesão de jovens doadores

A atividade faz parte da Semana do Jovem Doador e será realizada nas unidades de Fortaleza, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) começa nesta segunda-feira, 22, uma campanha de incentivo à doação de sangue entre o público jovem no Estado. As atividades fazem parte da Semana do Jovem Doador e irão ser realizadas nas unidades regionais de Fortaleza, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá, até domingo, 28 de maio.

O objetivo da mobilização é incentivar a doação voluntária e regular de jovens, com foco especial para alunos do ensino médio. Durante o evento, serão feitas ações nos centros e nas redes sociais do Hemoce, além de atividades educativas sobre como o gesto pode salvar vidas.

“A ideia é desenvolver a responsabilidade social dos jovens em doar sangue como uma atividade regular. Convidamos a juventude cearense a viver essa experiência de doar pela primeira vez e a experimentar essa sensação de ajudar a salvar vidas”, destaca a coordenadora de Captação de Doadores do Hemoce, Nágela Lima.

Semana do jovem doador

Em vigor desde dezembro do ano passado, a Semana do Jovem Doador é uma ação estabelecida por lei, que incentiva a adesão de jovens e adultos à doação de sangue no Ceará.

A norma estabelece a realização de uma semana por ano, dedicada à divulgação e ao convite desses jovens para entrarem no banco estadual de doadores. Podem se cadastrar na hemorrede estadual homens e mulheres, saudáveis, entre 16 e 69 anos e acima dos 50kg. Confira mais especificações sobre a doação no site do Hemoce.

“Esse doador que começar a doar agora com 16 anos, ele tem até os 69 anos anos para continuar doando. Então por que não começar com essa juventude, já plantando essa ideia, para que ele se torne um doador regular?”, aponta Lima

Os doadores menores de 16 anos deverão levar o Termo de Consentimento para a Doação de Sangue, assinado pelo candidato e pelo seu responsável legal. O documento está disponível no site do Hemoce e no portal do doador.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-05-2023: Campanha do Hemoce de doações de sangue do público jovem. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Caravana da Solidariedade

Um dos serviços que auxilia na doação de sangue é a caravana da solidariedade. Através dela, grupos que possuem dificuldade de se locomover até um posto de coleta podem se dirigir até o hemoce e realizar a doação.

Durante a campanha com os jovens doadores, escolas e universidades parceiras do hemocentro poderão utilizar o benefício para levar seus estudantes até o ponto de coleta e ajudar a quem precisa.

Para solicitar o serviço é necessário reunir um grupo de, no mínimo, 10 candidatos

à doação de sangue. O contato pode ser feito no setor de captação de doadores do Hemoce, por meio dos números (85) 3208 0801 ou (85) 99681-7597.

Após confirmando o agendamento, uma van irá buscar e deixar o grupo em local combinado previamente.

Como doar

Para realizar a doação é necessário se dirigir até um posto de coleta com a versão original ou cópia de um documento oficial com foto, expedido por órgão competente. Foi isso o que fez Johne Neres, 18, um dos primeiros candidatos a participar da campanha de doação. “É algo que todo mundo pode fazer por livre e espontânea vontade”, afirmou o jovem.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o Hemoce disponibiliza o agendamento da doação através do site, para maior segurança e conforto dos cidadãos. No entanto, a doação também pode ser feita de forma espontânea e sem agendamento prévio em todos os postos de coleta, a depender do fluxo no local.

A campanha acontece na Capital e nas unidades do Hemoce em outras cinco cidades do Ceará. Em Fortaleza, as coletas são feitas na sede do Hemoce, na av. José Bastos; na Praça Carlos Alberto Studart Gomes, localizada na av. Desembargador Moreira; na unidade do Hemoce no Instituto Dr. José Frota (IJF); e até o dia 25 de maio no posto de coleta temporário no Shopping da Parangaba.

Já no Interior, os doadores devem procurar as unidades regionais disponíveis nas cidades do Crato, Sobral, Quixadá, Iguatu e Juazeiro do Norte. Confira os endereços de cada centro:

Hemoce Crato: Rua Coronel Antônio Luís, 1111 – Pimenta

Hemoce Sobral: Rua José Maria Alverne, 383 – Centro

Hemoce Quixadá: Av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340 – Planalto Universitário

Hemoce Iguatu: Rua José Edilson de Melo Távora, s/n – Esplanada II

Hemoce Juazeiro do Norte: Rua Beata Maria de Araújo, 30 – Romeirão

Doações em 2022

Em 2022, o Hemoce recebeu mais de 100 mil doações de sangue. Esse foi o segundo ano seguido em que o centro atinge a marca, número que para a coordenação de captação, se torna ainda mais expressivo por ter sido registrado durante a pandemia de Covid-19.

A hemorrede de Fortaleza obteve o maior número de doações no período, com mais de 52 mil bolsas coletadas. O Cariri e a Região Norte vieram logo atrás com cerca de 17 mil bolsas, seguidos pelo Sertão Central e Região Sul, com seis mil doações.

Essas doações foram essenciais não só para o atendimento em cerca de 500 unidades de saúde, mas também para a manutenção do banco em níveis seguros de transfusão. O saldo colocou o Estado como destaque no Plano de Contingência de Sangue do Ministério da Saúde. O centro também enviou bolsas para demais localidades que tiveram seus bancos afetados pelo período pandêmico.