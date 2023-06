Diabetes gestacional: conheça as causas e saiba como evitar

Durante a gravidez, a placenta produz diversos hormônios que podem bloquear parcialmente a insulina, substância responsável pelo transporte do açúcar no sangue para dentro de suas células. Para reverter essa ação, o pâncreas passa a liberar mais insulina, fazendo com que a mulher tenha uma gravidez normal.

O diabetes gestacional acontece quando o pâncreas não consegue reverter esse quadro. Isto é, ele não produz insulina suficiente para que o corpo processe adequadamente o excedente de glicose que está na circulação.

Não é possível detectar a causa da doença

De acordo com o ginecologista e obstetra Gleden Prates, do Hospital e Maternidade Santa Brígida, de Curitiba, o diabetes gestacional não tem um mecanismo desencadeador, ou seja, não é possível apontar algo que seja responsável pela deficiência de insulina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estima-se que a gestante que apresenta essa doença tem uma predisposição para o diabetes. Esta é uma patologia diferente da que apresenta diabete antes da gestação e que, em geral, já está em tratamento, às vezes, até usando insulina”, explica. Na maioria dos casos, o problema aparece depois do segundo trimestre e, uma vez diagnosticado, persiste até o fim da gestação.

Sintomas do diabetes na gravidez

Segundo Gleden Prates, os sintomas do diabetes gestacional são muito sutis e podem ser variados. O aumento de peso é o mais comum, mas também pode ocorrer aumento da frequência urinária e da sede. Entretanto, os efeitos tradicionais da doença se confundem com sensações bem familiares às futuras mamães, como fadiga, apetite elevado e aumento das escapadas ao banheiro para fazer xixi.

Grupos de risco

As mulheres obesas e com histórico familiar de diabetes estão mais sujeitas a essa doença, afirma Gleden Prates. Mas esse problema também pode se manifestar em quem não tem qualquer tipo de tendência. Mulheres obesas ou as que engordaram muito durante a gravidez devem ficar atentas. Também fazem parte desse grupo mulheres cujo primeiro bebê nasceu muito acima do peso.