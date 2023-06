"Quando doa sangue, você salva uma família inteira", diz coordenadora do Hemoce

A campanha do junho vermelho tem como objetivo engajar a questão da doação de sangue nas redes sociais

Ao doar sangue, você não salva apenas uma pessoa, mas uma família inteira, segundo a coordenadora de captação de doadores do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), Nágela Lima. A frase foi dita na manhã desta segunda-feira, 5, durante o lançamento da campanha ‘Junho Vermelho', que busca engajar a questão da doação de sangue nas redes sociais.

A solenidade aconteceu na sede do órgão em Fortaleza, localizado no bairro Rodolfo Teófilo.

“Se um paciente adoece por [conta de] um câncer, por exemplo, os parentes mais próximos acabam adoecendo junto com ele. [Então], quando você doa sangue, você salva uma família inteira. Você acaba transformando a vida das pessoas de uma forma muito bonita”, diz a coordenadora.

A campanha tem como slogan a frase ‘conectados pela solidariedade’. Uma alusão às redes sociais. O órgão pretende que os doadores se vistam de vermelho e façam um registro nas redes sociais com a tag #EuVistoVermelho.

“A gente está querendo que a população venha, tire sua foto, poste nas redes sociais, e convide os amigos mostrando o como [a causa] é importante. [O objetivo] é conectar mais pessoas com a solidariedade”, explica Nágela.

O militar Cecílio Oliveira, 34, é motociclista e teve a ideia de tatuar seu tipo sanguíneo no braço, O+, para caso sofra um acidente. O homem já é doador há cerca de dois anos e começou a participar da causa como uma forma de “ajudar o próximo, sempre que posso eu venho.”

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-06-2023: Cecílio Oliveira dos Santos. Junho Vermelho, Campanha de incentivo à doação de sangue do Hemoce. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Outro presente é Alan Santos, 30, que fez sua doação neste sábado, 3. Ele, no entanto, estava no Hemoce coordenando uma caravana, organizado pela igreja Comunidade Cristã Videira Sul. “A gente tem um grupo de, mais ou menos, 700 jovens se movimentando por Fortaleza para conseguir doações. Nossa meta é conseguir entre 300 a 500 doações de sangue.”

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-06-2023: Alan Santos. Junho Vermelho, Campanha de incentivo à doação de sangue do Hemoce. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O Hemoce também prepara uma programação especial para o Dia Mundial do Doador, celebrado no dia 14 de junho. Os voluntários, de Fortaleza e do Interior, terão acesso a serviços de beleza, apresentações artísticas e musicais.

“Não existe sangue artificial. A única forma de se conseguir é através desse gesto de solidariedade, em que a pessoa doa seu tempo, seu sangue e seu amor ao próximo”, diz a coordenadora. “O estoque do Hemoce está dentro da margem de segurança transfusional, mas [é preciso] chamar atenção para essa questão durante todo o ano”, adiciona.

Para doar, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e ter um documento oficial com foto. Para os menores de idade, é preciso ter um termo de consentimento assinado pelos pais ou pelo responsável legal.

“A gente convida os jovens, que estão muito presente no Instagram, a participar dessa campanha. Se você tem entre 16 a 25 venha fazer essa doação, vem com uma camisa vermelha fazer sua foto, convide seus amigos e se conecte com a solidariedade”, diz Nagélia.

Pontos de doação:

Sede do Hemoce: na Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo;

Posto de coleta: Praça Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores),

Posto de Coleta: Av. Desembargador Moreira, s/n – Aldeota;

Instituto Dr. José Frota (IJF): Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro;

Posto de coleta temporário no Shopping Parangaba: Rua Germano Franck, 300 – Parangaba.

No Interior, os interessados podem doar nas unidades regionais do Hemoce, localizadas nos municípios do Crato, Sobral, Quixadá, Iguatu e Juazeiro do Norte.