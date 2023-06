Febre maculosa: sintomas e tratamento da doença do carrapato

A febre maculosa, doença causada pela picada de um carrapato infectado com bactérias da família Rickettsia, está com altos números de casos no estado de São Paulo (SP).

De acordo com dados da Secretaria de Estadual de Saúde (SES) paulista, em 62 casos apresentados, 44 pessoas morreram no ano passado.

Em caso recente, o piloto Douglas Costa, de 42 anos de idade, e sua namorada, de 36, morreram após apresentarem sintomas da febre maculosa depois de realizarem uma viagem pela zona rural de Campinas e Monte Verde, em Minas Gerais. Os inícios dos sinais apareceram cinco dias antes do óbito.

Febre maculosa: sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas da febre maculosa são:

febre, forte dor de cabeça, náuseas e vômitos;

dores musculares, diarreia e dor abdominal;

inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés;

paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando paragem respiratória, e gangrena (morte de um tecido) nos dedos e orelhas.

Febre maculosa: diagnóstico

A febre maculosa pode ser identificada em caso de apresentar sintomas e os teste laboratoriais mais indicados para diagnóstico específico são:

Reação de imunofluorescência indireta (RIFI);

exame de Imunohistoquímica;

técnicas de biologia molecular;

Isolamento da bactéria

Febre maculosa: tratamento

O tratamento da febre maculosa deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico da doença com uso de antibióticos receitado por um médico. O processo dura cerca de sete dias, sendo muitas vezes necessária a internação.

O risco alto de óbito pode se agravar em caso de demora do tratamento e da não utilização dos medicamentos.

