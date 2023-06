Ceará e Fortaleza participam de campanha de doação de sangue no Hemoce

Nesta quarta-feira, 14, Dia Mundial do Doador de Sangue, o Hemoce terá a presença do mascote do Ceará, o "Vozão", e das líderes de torcida do clube, as "Vovozetes"

Neste 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Para comemorar a data, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) promove tradicionalmente uma programação especial. Desta vez, o Ceará Sporting Club e o Fortaleza Esporte Clube participam da campanha com a presença de mascotes.



A programação começou nesta terça-feira, 13, com a presença dos mascotes do Fortaleza, “Juba” e “Estela”, além das líderes de torcida, as “Leoninas”. Na ocasião, os doadores tricolores puderam tirar fotos e participar de várias atividades. O clube do Pici, inclusive, nas fotos de perfil em suas redes sociais, retirou a cor vermelha do escudo em alusão à data.



Nesta quarta-feira, 14, a partir de 10 horas, será a vez dos voluntários alvinegros contarem com a presença do mascote do Ceará, o “Vozão”, e das líderes de torcida do clube, as “Vovozetes”. As ações acontecem em parceria com a Brisanet.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As pessoas que comparecerem à sede do Hemoce nesta quarta serão recebidas com apresentação musical do cantor Luciano Moreno e serviços de bem-estar. As atividades incluem limpeza de pele, maquiagem e design de sobrancelhas. Nas unidades regionais implantadas no interior do Ceará, localizadas nas cidades de Sobral, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte e Quixadá, os doadores também contarão com apresentações artísticas e musicais, massagem de mãos e maquiagem.



“Além de ser uma data significativa para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue voluntária e altruísta, o Dia Mundial do Doador de Sangue é um momento de reconhecimento aos voluntários que dedicam um pouco do seu tempo para ajudar a salvar vidas. Por isso, queremos parabenizar a todos os doadores pelo seu dia e agradecer por essa parceria solidária”, destaca Nágela Lima, coordenadora de captação de doadores do Hemoce.



A coordenadora reforça o convite para quem ainda não viveu essa experiência. “Queremos convidar também aquelas pessoas que ainda não doaram sangue, essa é uma oportunidade especial para doar pela primeira vez. Celebre este dia solidário com a gente”.



Junho Vermelho



Durante todo o mês de junho, o Hemoce está com a campanha Conectados pela Solidariedade. A iniciativa busca homenagear os doadores de sangue e chamar a atenção da sociedade para a importância do gesto.



Ao longo do mês, diversos equipamentos públicos e privados no Estado estão iluminados de vermelho para sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue. São eles: o Alto do Cristo, em Sobral, as unidades do Vapt Vupt em Sobral e Juazeiro do Norte, além dos postos situados nos bairros Messejana e Antônio Bezerra, na Capital.



Seja um doador



Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal. Os doadores podem agendar um horário pelo site doador.hemoce.ce.gov.br ou pelos telefones de cada unidade.



Em Fortaleza, a população pode doar nos seguintes endereços:



- Sede do Hemoce, na Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo

- Posto de coleta da Praça Carlos Alberto Studart Gomes (Praça das Flores), na Av. Desembargador Moreira, s/n – Aldeota

- Unidade do Hemoce no Instituto Dr. José Frota (IJF), na Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro

- Posto de coleta temporário no Shopping Parangaba, na Rua Germano Franck, 300 – Parangaba.