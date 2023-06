Junho Vermelho: Hemoce começa nova campanha de incentivo à doação de sangue

Inicia na próxima segunda-feira, 5, às 10 horas, a nova campanha de incentivo a doação de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). A ação perdura até o dia 30 de junho, acontecendo na sede do Hemoce em Fortaleza e nas regionais de Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá. A campanha deste ano é acompanhada do tema Conectados pela Solidariedade e faz referência ao Junho Vermelho - mês de debate sobre o assunto.

A iniciativa do Instituto Pró-Hemo (IPH), visa agraciar os doadores de sangue a sensibilizar a sociedade para a importância da doação voluntária, que além de um gesto altruísta, conecta histórias por meio da solidariedade. O projeto une estratégias de divulgação nas mídias sociais, cartazes, ações educativas e blitz de conscientização.

“Os apoios da população, de empresas e de organizações são fundamentais para promover a temática e conscientizar um público maior de voluntários. Queremos parabenizar e agradecer a todos os doadores que nos ajudam na missão de salvar vidas e convidar aquelas pessoas que ainda não realizaram esse gesto de solidariedade, a se engajarem”, pontua a coordenadora de captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima.

Na abertura da campanha, acontece o dia D de conscientização da doação de sangue. A entidade cativa a população a vestir uma peça de roupa vermelha e registrar com a #EuVistoVermelho, como forma de espalhar uma onda de solidariedade pelo Ceará.



Um agradecimento por um gesto de amor

Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, o Hemoce oferece uma programação diferenciada para receber os voluntários, na Capital e no Interior, com atividades e serviços de beleza, além de atrações artísticas e musicais. A data é um momento propício para homenagear e retribuir o voluntariado dos doadores.

Além disso, estabelecimentos públicos e privados no Ceará estarão com a iluminação na cor vermelha, como forma de conscientização e sensibilização para a população a respeito da doação de sangue, como o Alto do Cristo, em Sobral, na região Norte. As unidades do Vapt Vupt em Sobral e Juazeiro do Norte e os postos dos bairros Messejana e Antônio Bezerra, em Fortaleza, também estarão iluminados com a cor vermelha.

Saiba onde doar



Aos interessados, é necessário estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. No caso de menores de 18 anos, precisam ter o termo de consentimento assinado pelos pais ou pelo responsável legal. Os doadores podem agendar a visita ao Hemoce pelo site ou pelos telefones de cada unidade.

Na Capital, as pessoas podem buscar a sede do Hemoce, que se localiza na Avenida José Bastos, no bairro Rodolfo Teófilo; no Posto de coleta da Praça Carlos Alberto Studart ( Praça das Flores), localizado na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota; na unidade do Hemoce no Instituto Dr. José Frota (IJF), localizado na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Centro; e no posto de coleta temporário no Shopping Parangaba, na rua Germano Frank, no bairro Parangaba.

No Interior, os voluntários podem doar sangue nas unidades regionais, localizadas nos municípios de Crato, Sobral, Quixadá, Iguatu e Juazeiro do Norte.