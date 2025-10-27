Eleição em Santa Quitéria: candidatas derrotadas agradecem apoio

Lígia Protásio e Cândida Figueiredo terminaram a eleição suplementar na segunda e na terceira colocação, respectivamente / Crédito: Reprodução/Instagram - Montagem O POVO

Derrotadas nas urnas na eleição suplementar de Santa Quitéria, ocorrida neste domingo, 26, as candidatas Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil) usaram as redes sociais para se manifestar sobre o resultado do pleito. Lígia agradeceu a cada um que a recebeu em casa e prometeu continuar lutando pela população do município. "Obrigado a cada um que acreditou em nossa campanha e a todos que nos receberam em suas casas e que votaram 13 acreditando que Santa Quitéria merece muito mais!!! A gente vai continuar lutando por cada um de vocês!", afirmou.

A publicação recebeu apoio do deputado federal Yury do Paredão (MDB), que apoiou a petista na eleição. Já a ex-deputada Cândida Figueiredo disse que resultado de eleição é algo a ser respeitado e lembrou que seu compromisso com a cidade não se encerra. "Seguimos firmes, com coragem e amor por Santa Quitéria, porque cuidar da nossa gente é um compromisso que não termina com a eleição. A eleição termina, mas o compromisso com Santa Quitéria continua. Caminhei com fé, com verdade e com amor pela nossa cidade. O resultado se respeita, e sigo de cabeça erguida, com o mesmo desejo de ver nossa gente respeitada e feliz". Apoiador da candidatura da colega de partido, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) comentou na publicação. "Parabéns pela campanha. Deus abençoe sempre", disse.

Resultado final O município de Santa Quitéria elegeu no domingo, 26, Joel Barroso (PSB) como prefeito. Com 53,11% dos votos válidos, ele venceu as adversárias Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil). Joel foi confirmado como matematicamente eleito por volta das 18h44min, com 86,29% das seções totalizadas. A apuração foi encerrada por volta de 19h51min. Joel Barroso (PSB): 12.902 votos (53,11%)

Lígia Protásio (PT): 6.131 (25,24%)

Cândida Figueiredo (União Brasil): 5.259 (21,65%)

Nulos: 682 (2,61% do total)

Brancos: 682 (2,61% do total) Durante a apuração dos votos, Joel largou na frente das adversárias e manteve sua posição ao logo da totalização. O município tem quase 33 mil eleitores, segundo o TSE, e registrou 24.735 de votos válidos nas urnas. Com a vitória, Joel assume o comando oficial da Prefeitura após liderar interinamente desde janeiro, quando o pai, o prefeito reeleito em 2024, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), foi preso às vésperas de assumir o segundo mandato. O vice-prefeito eleito à época, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, o Gardel Padeiro (Progressistas), também foi afastado. Na ocasião, Joel assumiu a Prefeitura por ser o presidente da Câmara Municipal.

Em entrevista ao O POVO, Joel negou que o mandato significará a continuidade do mandato do pai. Ele lembrou ter trocado todo o secretariado, garantindo que tem autonomia para as decisões. "Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto muito meu pai, mas meu pai não interfere na minha, na nossa administração", afirmou. Neste domingo, 26, Lígia Protásio criticou a instabilidade jurídica e administrativa gerada pelo prefeito eleito na eleição suplementar e enfatizou a necessidade de restaurar a dignidade do município, o qual ela descreve como vivendo uma "vergonha nacional" devido à prisão do ex-gestor.