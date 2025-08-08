Ciro Gomes acerta filiação ao PSDB, com possibilidade de concorrer a governador do Ceará

Tasso Jereissati e Ciro Gomes / Crédito: AURÉLIO ALVES

O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes definiu o retorno ao PSDB. Ele é cogitado para concorrer a governador do Ceará na eleição do ano que vem, por um possível bloco de oposição que reúne ex-adversários, como o União Brasil de Capitão Wagner e o PL, legenda do grupo bolsonarista. A informação foi confirmada por aliado de Ciro ao colunista do O POVO Guilherme Gonsalves, que acrescenta que o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, conversou por telefone nesta sexta-feira, 8, com Ciro e com o ex-senador Tasso Jereissati. Este último foi o responsável por articular a volta do aliado ao partido.

De lá para cá, houve movimentos para tentar pacificar as relações, com elogios de Alcides e do deputado federal Dr. Jaziel (PL), que afirmou que Ciro é o "único que pode ganhar" da base governista. Qual o histórico de Ciro com o PSDB? A filiação encaminhada ao PSDB ocorre em momento de crise do partido, que chegou a estar ameaçado de deixar de existir, por meio de incorporação a MDB ou PSD, ou de fusão com o PSD, mas ambas as perspectivas foram abandonadas. A primeira filiação de Ciro ao PSDB ocorreu em 16 de janeiro de 1990, no mesmo dia em que Tasso e muitos prefeitos e deputados ingressaram na legenda. Naquela época, Ciro era prefeito de Fortaleza e se preparava para concorrer, e se eleger, governador naquele ano.

Os atritos com o PSDB começaram com a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao poder, em 1995. Ciro foi ministro da Fazenda nos meses finais do governo Itamar Franco, em 1994, quando FHC foi eleito presidente com apoio do então presidente. Porém, o ex-governador do Ceará logo se tornou crítico do governo que se iniciava. Em 1997, deixou a legenda para se filiar ao PPS, com objetivo de ser presidente da República. Por quantos partidos Ciro já passou? Ciro já passou por sete partidos até hoje. O PSDB será o oitavo, se as duas passagens forem contabilizadas.

