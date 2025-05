Podemos aguarda definição do PSDB sobre fusão e tem expectativa de ser base de Elmano

Siglas discutem a possibilidade de se fundirem. O deputado federal Eduardo Bismarck, atualmente no PDT, e o prefeito Bismarck Maia dialogam com Tasso Jereissati

No Ceará, o Podemos é presidido pelo ex-prefeito de Aracati, Bismarck Maia, sendo base do governador Elmano de Freitas (PT). Já o PSDB é comandado pelo prefeito de Massapê, Ozires Pontes, mas ainda liderado pelo ex-senador Tasso Jereissati, que se opõem ao PT no Estado.

Quem também articula pelo Podemos é o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT), filho do presidente estadual da sigla. Apesar de ainda estar no PDT, o parlamentar deve em breve mudar de partido. Ele e seu pai se encontraram com Tasso no início das articulações e afirmam que a fusão será de comum acordo.

"Pelo que estou sabendo, o partido (PSDB) vai decidir acerca das negociações, se eles querem prosseguir ou não. Mas a fusão será de comum acordo. O Podemos é base na capital, no estado e no governo federal. Se a fusão ocorrer, isso será discutido no momento adequado", afirmou ao O POVO.

Bismarck Maia relatou o momento com o ex-senador como uma conversa "super cordial de amigos" e destacou que o importante no momento é a reunião do diretório executivo do PSDB para definir sobre a fusão.