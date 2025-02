Prestes a desaparecer, PSDB negocia incorporação com PSD ou MDB

Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) deve deixar de existir formalmente até março deste ano. A informação foi dada pela colunista do jornal Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo, confirmando os rumores de negociação para incorporação da legenda ao PSD ou ao MDB. Caso seja concretizada a incorporação, isso mina as chances de a chamada direita moderada suprimir o bolsonarismo, repetindo a tradicional polarização que reinou da política nacional entre 1994 e 2014.

Segundo informações do colunista, Marconi Perillo (PSDB-GO), ex-governador de Goiás e atual presidente da sigla, já teve conversa com Gilberto Kassab, presidente do PSD, e com a cúpula do MDB, incluindo o ex-presidente Michel Temer.