Alcides diz que Ciro foi 'bom governador' e faz aceno à unidade da oposição após atrito

Encontro foi o primeiro após André Fernandes descartar o apoio do PL a candidato de outro partido. Nessa terça, pai do deputado federal fez sinalização no sentido da unidade

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) retomou as atividades para o segundo semestre nesta terça-feira, 5, e com isso foi também a volta do café da oposição. Alcides Fernandes (PL), deputado estadual e pré-candidato ao Senado Federal participou e, em conversa com o grupo de parlamentares, reforçou a unidade, mesmo após as declarações do filho dele, oi deputado federal André Fernandes (PL), de que o partido lançará candidato próprio.

As conversas na oposição, em princípio, apontavam para o PL ocupar uma das vagas de senador. Para governador, os mais cotados vinham sendo Ciro Gomes (PDT) e Roberto Cláudio (União Brasil), a quem André descartou apoiar. Desde então, há tratativas para contornar a situação. A fala de André ocorreu no dia em que Ciro divulgou vídeo com críticas à família Bolsonaro.