Fernando Santana sinaliza intenção de concorrer a deputado federal em 2026

Fernando Santana (PT), deputado estadual licenciado e secretário de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, confirmou a intenção de se candidatar ao cargo de deputado federal em 2026, e pretende contar com o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT). Entretanto, disse que a eventual indicação será colocada "no momento certo".

"Este ano, estamos todos focados em trabalhar para vermos as ações e entregas acontecendo e fazendo com que o Ceará avance ainda mais. Existe uma ideia colocada pelo nosso grupo, liderado pelo nosso governador, Elmano e pelo nosso ministro Camilo Santana que possamos coloca nosso nome para deputado federal, mais isso no momento certo", afirmou o petista.