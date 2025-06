Plano B do presidente para 2026, Camilo diz que 'Lula é um candidato imbatível'

Na sequência, Camilo faz uma série de comparações entre as gestões, destacando possíveis melhorais obtidas no governo atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Vamos comparar os quatro anos do (Jair) Bolsonaro com os quatro anos do Lula. Não estou falando só numa área, mas em todas", explica.

A favor do ex-governador do Ceará está justamente o fato de ser o engenheiro principal do principal programa do governo Lula 3, o Pé-de-Meia. Outro ponto a favor de Santana, explica Biage, é o bom trânsito que tem com partidos de centro e de centro-direita, sendo respeitado no Congresso pelo fácil diálogo com opositores.

