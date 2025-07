Camilo diz que Guimarães "merece espaço de ser candidato", mas propõe adiar debate eleitoral

Candidato no Processo de Eleição Direta (PED) do PT, Edinho Silva projetou José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, como o nome do PT Ceará a disputar uma cadeira do Senado Federal nas eleições de 2026. Segundo ele, a candidatura tem apoio do ministro da Educação, Camilo Santana.

"Nós temos aqui um governador, o Elmano de Freitas; o Evandro Leitão, que é o prefeito da nossa Capital. Portanto, são lideranças que precisam ser ouvidas. Agora, eu ouvi do próprio ministro Camilo, que o nosso deputado federal, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, é o nosso candidato ao Senado aqui no Ceará", disse Edinho em entrevista coletiva antes de plenária realizada nesta sexta-feira, 4, na sede do PT Ceará, em Fortaleza.