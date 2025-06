Camilo: "Temos um arco de aliança que todos têm direito de reivindicar espaços"

Não é a primeira vez que o ministro comenta o cenário para 2026 e cita a conjuntura de incluir outros partidos na chapa. No começo de junho, ele afirmou que a definição de candidatos ao Senado em 2026 será tomada de forma conjunta com os aliados. As duas vagas em jogo no próximo ano são, até agora, as mais disputadas na base governista.

“Claro que o governador Elmano está no cargo, tem o direito de ir para reeleição. Então eu sempre tenho dito que ele é o único nome que tem direito de ir para reeleição, e o senador Cid que está no cargo”, destaca Camilo Santana.

O ministro defendeu o compartilhamento dos espaços. "Nós vamos discutir com nossos aliados, são vários partidos aliados, os partidos têm direito também a ocupar espaço na chapa majoritária", apontou.



A fala foi citada por Cid ao também defender que, em um cenário com o PT disputando o Governo do Ceará, era "razoável" que outros partidos da base ocupassem espaços na chapa. Se o PT já tem o Governo do Estado, é razoável que mais partidos sejam contemplados. Participe na chapa com outras posições", disse em Brasília.



Após as falas, o deputado federal José Guimarães (PT) afirmou que não desistirá da pré-candidatura ao Senado na eleição de 2026. "Sou pré-candidato a senador! Não vou recuar. Já recuei várias vezes em outros momentos, a pedido do Cid e do Camilo. A hora é essa, democraticamente", reforçou.