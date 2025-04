Ex-prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil quer dobradinha com Fernando Santana em 2026

Com ambos trabalhando na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, a ideia é que Brasil tente vaga como deputado estadual e Santana passe a concorrer a deputado federal

O secretario Executivo dos Recursos Hídricos do Ceará, José Ailton Brasil (PT), afirmou à rádio O POVO CBN Cariri que pretende, em 2026, concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A ideia, discutida com o governador Elmano de Freitas (PT), seria valorizar o Cariri, com o atual secretário de Recursos Hídricos, Fernando Santana (PT) concorrendo à vaga na Câmara dos Deputados.

"Tenho conversado isso com governador Elmano, tenho conversado com o ministro Camilo (Santana), que é um grande líder, para que a gente possa fortalecer a política regional do Cariri. E aí numa dobradinha com o deputado Fernando Santana, que deverá ter um novo papel, aumentar sua área de abrangência, tendo em vista todo o trabalho que ele tem realizado como deputado estadual do Ceará e agora mostra uma vontade de ir para deputado federal", disse o ex-prefeito do Crato.