Camilo diz que aliados têm direito a espaço na chapa majoritária em 2026

Em passagem pelo Cariri neste fim de semana, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que a definição de candidatos ao Senado em 2026 será tomada de forma conjunta com os aliados. As duas vagas em jogo no próximo ano são, até agora, as mais disputadas na base governista.

"Essa candidatura, claro que nós vamos discutir com nossos aliados, temos até o ano que vem para a gente poder tomar essa decisão, conjunta", disse Camilo no domingo, 1º, após a missa de Santo Antônio, na Igreja Matriz de Barbalha, a 548 quilômetros de Fortaleza.