Elmano, Camilo, Cid, Evandro e Chagas se reúnem em meio à união da oposição no Ceará

O encontro foi compartilhado nas redes sociais de todos os presentes. Na legenda, os dizeres: "Noite de sábado discutindo projetos e ações para o avanço do nosso Ceará e do Brasil".

Em meio ao avanço das articulações da oposição no Ceará, uma reunião na noite do último sábado, 7, juntou as principais lideranças do campo governista: o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB), o prefeito Evandro Leitão (PT); e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

Embora de tom institucional, o gesto ocorre após sucessivas reuniões da oposição, que foram robustecidas na última semana com o anúncio da filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil .

Bismarck avalia que os desdobramentos do encontro envolvem o cenário eleitoral no Ceará.

Secretário de Turismo do Estado e aliado de Cid, o deputado federal licenciado Eduardo Bismarck (PDT) não participou da reunião das lideranças nem falou com elas, mas conversou com aliados que o fizeram. "Soube que foi muito boa e que saíram bastante entusiasmados do encontro", contou.

Cid e Camilo

As presenças de Cid e Camilo também surgem como uma resposta à ausência de mensagem pública do senador parabenizando o ministro por seu aniversário, comemorado dia 3 de junho. Bismarck (PDT) minimizou os rumores.

"As vezes que estou com o Cid, vejo ele dialogando com Camilo por telefone. Eles se falam bastante e se encontram", disse, atribuindo a situação à falta de lida de Cid com redes sociais, que, conforme o secretário, são monitoradas pela equipe do senador. "Não vi isso como um problema", complementou o secretário do Turismo.

"Aquela foto demonstra uma união muito forte de ideias e de projeto. Mais do que uma foto, aquilo é uma demonstração de que o projeto segue firme. Quem saiu do projeto foi os que estão se unindo com o que era a oposição tradicional. Eles que saíram do projeto e o projeto segue e está dando certo", resumiu.