Presidente do PDT diz que vai trabalhar para que partido seja base de Evandro

Deputado federal André Figueiredo, do PDT, em comitê de Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza Crédito: Guilherme Gonsalves/ O POVO

“Vou trabalhar duramente para que o PDT seja base do governo Evandro na Câmara Municipal”, declarou o deputado federal, André Figueiredo (PDT) após Evandro Leitão (PT) ser eleito prefeito de Fortaleza, neste domingo, 27. O petista disputava o Paço Municipal com o deputado federal, André Fernandes, do PL. O deputado destacou, ainda, que atuará para que a legenda seja base do governo independente de ocupação de espaços, mas para que o partido de Ciro ajude Fortaleza, que “durante os últimos 12 anos teve a marca do PDT”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Temos que reconhecer, enquanto partido político, quem ganha uma eleição. Essa vitória é do Evandro”, reforçou Figueiredo, que esteve no palco do comitê de Leitão, sediado na Avenida Washington Soares.

A declaração do pedetista ocorre após membros do partido do ex-ministro Ciro Gomes dividirem apoio entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, resultando em um afastamento entre o PDT e o PT. Gardel Rolim, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, PPCell, Jânio Henrique e Marcel Ehrich Colares postaram fotos ao lado do candidato do PL, usando adesivos com o número do partido de Jair Bolsonaro. Outros dois vereadores pedetistas eleitos, Adail Júnior e Luciano Girão, fizeram o caminho contrário e afirmaram que no segundo turno apoiam o candidato petista.

Questionado acerca das estratégias que serão desenvolvidas para evitar dissidências dentro do partido, Figueiredo afirmou que trabalhará nisso e que não tem interesse de implodir a legenda, mas unificá-la.

“Pacificação dentro do PDT não é um assunto muito fácil. Desde 2022 que a gente vem passando por dificuldades internas. Mas, volto a dizer, ganhamos a eleição aqui em Fortaleza. O PDT tomou um posicionamento e a democracia venceu em Fortaleza, isso é o importante”, prossegue. “Temos essa necessidade de que Fortaleza seja uma trincheira de resistência, é isso que vamos trabalhar enquanto PDT”, complementou Figueiredo. As siglas romperam a aliança estadual ainda nas eleições de 2022, contudo, seguem alinhadas a nível nacional. Dos oito vereadores eleitos pelo PDT em Fortaleza, seis declararam apoio a Fernandes e apenas um não se posicionou.