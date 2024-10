RC parabeniza André pela "linda campanha", deseja sucesso a Evandro e promete fiscalização

O ex-prefeito ainda criticou a gestão do PT no Estado e destacou que continuará fazendo uma "oposição responsável, atenta e crítica"

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) parabenizou, nesta segunda-feira, 28, o candidato derrotado nas eleições André Fernandes (PL) e desejou sucesso ao prefeito eleito Evandro Leitão (PT). RC ainda prometeu continuar fazendo “uma oposição responsável” durante os próximos quatro anos da gestão do PT na Capital.

Pelas redes sociais, Roberto Cláudio elogiou a trajetória da campanha do candidato do PL — nome que decidiu apoiar na reta final das eleições — e destacou a performance de Fernandes no segundo turno. O pedetista também considerou que, apesar de André não ter saído vitorioso “por muito pouco”, o deputado teve “uma importante conquista política ao enfrentar uma máquina tão poderosa”.