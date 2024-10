Após eleição dividida, Evandro Leitão quer governar para todos e define prioridades

Prefeito eleito, Evandro Leitão (PT), em sabatina no O POVO NEWS Crédito: FCO FONTENELE

Evandro Leitão e seu opositor, André Fernandes (PL), tiveram uma diferença na disputa pela Capital do Ceará de 0,76 pontos percentuais, que representam 10.838 votos. O candidato do PT foi eleito com 50,38%, contra 49,62% de Fernandes. O novo gestor municipal ainda destacou o desejo de ser um “prefeito presente” na vida da população da Capital. O termo “ausência” foi bastante utilizado na campanha eleitoral de Leitão para falar sobre a gestão do prefeito José Sarto (PDT), derrotado no primeiro turno. “Um prefeito presente na vida de vocês, que possa tá escutando, dialogando e construindo políticas públicas com vocês”, falou, direcionado para a população de Fortaleza.

Prioridades da gestão municipal Evandro Leitão também elencou as suas prioridades na gestão municipal e disse que irá trabalhar com foco especial em três áreas: saúde, educação e geração de emprego e renda, com objetivo de reduzir as desigualdades sociais da Capital. “Esse tripé vai ser o que vai me dar a devida estrutura para que a gente também possa atuar nos demais eixos temáticos”, explicou. Para ele, na saúde será necessário uma avaliação da estrutura e “botar para funcionar” o serviço, assim como ampliar a rede de atendimento familiar, buscando um trabalho preventivo, e o aumento das unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs).

Na parte da educação, o seu compromisso é na ampliação de escolas de tempo integral. Leitão reforçou o desejo de fazer Fortaleza “a cidade da educação”. Ele também garantiu que irá zerar a fila de creches e citou a implantação de centros educativos infantis.

“Nós vamos fazer uma forte parceria com o Ministério da Educação, tanto para ampliar as escolas de tempo integral, como também, para nós acabarmos, durante os quatro anos do nosso mandato, as filas de creche em Fortaleza, (...) e para isso iremos implantar os centros de educação infantil”, afirmou. Sobre geração de emprego e renda, Leitão listou como prioridade a capacitação de jovens e mulheres, com acesso a crédito, além da requalificação do Centro da cidade e da avenida Monsenhor Tabosa. Ele ainda falou da ampliação do programa Aluguel Social e do objetivo de fazer um polo hoteleiro na Praia do Futuro, assim como descentralizar os polos gastronômicos e o réveillon.