O POVO News: Lula recebe Evandro Leitão; Inspetor Alberto depõe e Lira anuncia sucessor

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta terça-feira, 29. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , o programa falará sobre o encontro entre o presidente Lula (PT) e o prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) em Brasília e trará mais detalhes sobre o caso do vereador reeleito Inspetor Alberto (PL), que apareceu em vídeo maltratando um animal.

Em fotos publicadas nas redes sociais, o presidente parabenizou Leitão pela vitória. O ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas (PT) e o senador Cid Gomes (PSB) também participaram do encontro.

Ainda no cenário local, a edição do OP News apresentará atualizações sobre o caso do vereador reeleito Inspetor Alberto. No domingo, um vídeo em que o parlamentar aparece puxando um porco pelas orelhas repercutiu nas redes sociais. Na gravação, Alberto tenta imobilizar o animal e diz: “desgraçado, você vai para a panela dia 27”, em referência a Evandro.

Nesta terça, Inspetor Alberto realizou depoimento na Delegacia Especializada de Meio Ambiente (DPMA) e também foi multado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).