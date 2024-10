Apesar da derrota, Catanho celebra PT em Caucaia e diz ter interesse de voltar para secretaria

O candidato derrotado no município de Caucaia, Waldemir Catanho (PT) afirmou nesta terça-feira, 29, que apesar da derrota, vê o saldo das eleições como um momento positivo. O petista obteve 39,60% dos votos no segundo turno e concedeu entrevista à rádio O POVO CBN.

O ex-candidato foi derrotado por Naumi Amorim (PSD), que obteve 60,40% dos votos. Em sua primeira candidatura, o petista afirma que influências de território, ser desconhecido pelo eleitorado e também concorrer ao lado de dois políticos com história no município podem ter contribuído em sua derrota. Ele ressaltou que, mesmo com as dificuldades, chegou ao segundo turno.

“Obviamente que lamentamos a derrota. Mas temos que comemorar esse momento novo que o partido tem no município de Caucaia. De uma projeção no município, de um crescimento, se tornando uma referência mais importante na política do município, é um momento muito positivo” afirmou o petista quando indagado sobre a representação da sigla no município, que historicamente nunca elegeu prefeito no município.