Evandro buscará vereadores eleitos que não estão em sua base: "A eleição passou"

"Só existe uma forma de nós nos aproximarmos e termos uma relação harmoniosa com as pessoas, é através do diálogo, da escuta, da humildade. Não somos os donos da verdade", disse em alusão a disputa acirrada. Ele foi eleito com 10,8 mil votos de diferança para André Fernandes (PL) na eleição mais acirrada da história da Capital .

Em entrevista à rádio O POVO CBN , Evandro afirmou ainda a eleição "passou" e que tentará unir a capital cearense com diálogo, para isso, é importante a aproximação com a Câmara Municipal.

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) , disse nesta segunda-feira, 28, que irá buscar diálogo com os vereadores eleitos neste pleito, mas que não fazem parte de sua base nem declaram apoio a ele no 2º turno. Atualmente, o petista tem 23 parlamentares em seu arco de alianças, mais da da metade dos 43 vereadores que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) tem.

Apesar do clima de tensão e embate forte entre as candidaturas desde o primeiro turno, Leitão afirmou que as diferenças e as críticas devem ser deixadas de lado. "(A) eleição passou, agora é olhar pra frente sempre na perspectiva do bem e da coletividade", pontuou.