Izolda Cela

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho (PSB) é uma professora, psicóloga e política cearense que já assumiu o cargo de governadora do Ceará (2022-2023) e de vice-governadora do mesmo estado (2015-2022). Anteriormente, fez parte da Secretaria de Educação do município de Sobral e foi secretária de Educação do estado do Ceará na gestão do governador Cid Gomes. Atualmente, é secretária executiva do Ministério da Educação (MEC).