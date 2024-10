Elmano diz que Evandro venceu "aliança" de André, RC, Ciro, gestão Sarto, Tasso e Capitão

“A primeira leitura é de que saímos do primeiro turno num desafio muito grande. Quero, de antemão, agradecer ao povo de Fortaleza pela confiança em nosso projeto, possibilitando que nós, de mãos dadas, Estado, Prefeitura e governo Federal, possamos desenvolver políticas públicas na saúde, segurança, educação. Do ponto de vista político, temos que analisar que enfrentamos no 2° turno uma aliança ”, disse.

Elmano continuou a explicação: “Não foi apenas a candidatura do André (que enfrentamos), disputamos com uma candidatura apoiada pela Prefeitura de Fortaleza, apoiado na prática pelo governo do prefeito Sarto e somos testemunha de perseguição a pessoas do governo que apoiaram Evandro (...) foi uma candidatura com apoio do Roberto Cláudio; do Ciro Gomes atuando nos bastidores; com apoio do Tasso (Jereissati) e do (Capitão) Wagner”, listou o governador.

O governador lembrou ainda do cenário do 1° turno, quando André terminou à frente com vantagem significativa em comparação a Evandro.