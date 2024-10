Guimarães fala com Lula após vitória de Evandro: "Fortaleza é oásis do PT"

José Guimarães na sede do PT após vitória de Evandro Leitão Crédito: Júlio Caesar

Líder do Governo na Câmara, o deputado federal cearense José Guimarães (PT) disse ter ligado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a vitória de Evandro Leitão (PT) no 2º turno das eleições municipais em Fortaleza. A revelação foi durante entrevista ao programa O POVO News, edição extra, no YouTube do O POVO, neste domingo, 27. O deputado disse que o presidente Lula falou em ligação que “Fortaleza é o oásis do projeto nacional do PT”. Guimarães calculou também que não foi fácil derrotar o bolsonarimo na cidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Essa vitória tem um significado muito grande”, avaliou o deputado, que destacou a proporção que as eleições de Fortaleza atingiram no país. “Foi a capital que fez diferença, (...) virou disputa nacional”, comentou.

Avaliando o resultado acirrado desse 2º turno, Guimarães destacou que a vitória não pode encobrir os desafios que terão. Disse ainda que ganhar a eleição com vantagem de 10 mil votos é muito pouco. Guimarães avalia que “o desafio é pensar um grande governo para Fortaleza” neste pós resultado de vitória e retomada do PT no comando da Capital desde a ex-prefeita Luizianne Lins (PT), em 2008. Candidatura ao Senado em 2026 Guimarães destacou sua trajetória no Partido dos Trabalhadores (PT). “Eu nunca abri mão de defender o PT”, falou o deputado federal sobre sua relação com o partido. Quanto a uma possível candidatura à Presidência do partido, o deputado avalia que não há como “discutir a sucessão da presidenta Gleisi sem passar pelo Ceará”.