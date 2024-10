Elmano celebra Evandro eleito prefeito: "Acabou briga com governador"

No palco ao lado do prefeito eleito, Elmano afirmou que “acabou a época de prefeito que quer brigar com governador e com presidente”. A fala do governador faz menção aos embates entre ele e o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Em um ano e dez meses, os dois gestores colecionaram divergências em diversas situações tanto no âmbito municipal quanto estadual. Entre os enfrentamentos de maior destaque, estão as desavenças quanto à responsabilidade na reforma da Ponte dos Ingleses e da praça do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o aumento da passagem de ônibus na Capital, a cobrança da Taxa do Lixo e a superlotação de hospitais.

Confira | Camilo chora em discurso após vitória de Evandro Leitão e do PT em Fortaleza