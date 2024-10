Camilo diz que ligou para Lula para dar de presente a vitória de Evandro em Fortaleza

Assim que chegou ao palco com aliados, ele pediu que todos rezassem um pai-nosso e uma ave-maria. Durante a oração, Camilo, Evandro, a vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), e a vice-governadora Jade Romero (MDB) se ajoelharam. O governador Elmano de Freitas (PT) não esteve presente no comitê.

Principal cabo eleitoral do PT no Ceará, o ministro da Educação Camilo Santana chorou, rezou e agradeceu pela vitória de Evandro Leitão (PT), eleito prefeito de Fortaleza. Durante discurso no comitê de campanha, lotado de apoiadores, o ex-governador disse, emocionado, que "o bem venceu o mal".

Camilo disse que, após a divulgação do resultado, ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu disse 'Lula, eu só queria ligar para lhe dar de presente a vitória do Evandro aqui em Fortaleza'. Ele disse: 'Diga ao Evandro que pode contar o presidente Lula para governar a cidade'", compartilhou com os apoiadores. Lula fez aniversário de 79 anos nesse domingo.

Durante última visita do presidente ao Ceará, há cerca de duas semanas, ele falou que confiava na vitória de Evandro porque o candidato contava com o apoio da "maior liderança política do Estado". "Camilo é o rei do voto do Estado do Ceará", assegurou.

Cabo eleitoral de Leitão, o ministro também foi o principal articulador da eleição de Elmano de Freitas, em 2022, para o governo estadual. Camilo afirmou que Evandro será um prefeito presente.