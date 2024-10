"Nós derrubamos todos os arrogantes desse Estado", diz Evandro em discurso da vitória

"O mal nunca vence o bem". Assim Evandro Leitão (PT) começou o discurso da vitória no comitê central após saudar a multidão de apoiadores. Em uma fala de punhos cerrados, efusivo e bastante emocionado, o prefeito eleito mandou um recado para os "arrogantes" do Ceará, dizendo que derrubou todos.

"Eu sempre disse uma coisa. A arrogância precede a queda. Nós derrubamos todos os arrogantes desse Estado. Todos eles. Todos eles se juntaram e Deus quis que todos caíssem pela sua arrogância e pela sua prepotência. Todos eles", esbravejou o petista.



Embora não tenha mencionado nomes, na entrevista coletiva que sucedeu as declarações no palco principal, Evandro citou que dos cinco principais colocados no primeiro turno, todos se juntaram com o seu adversário André Fernandes (PL) para derrotá-lo, fazendo referência ao prefeito José Sarto (PDT), e o seu grupo político como parte de vereadores e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Capitão Wagner (União) e Eduardo Girão (Novo).