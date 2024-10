Evandro Leitão ganhou por 10,8 mil votos de diferença contra André Fernandes

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão ( PT ), superou o candidato André Fernandes ( PL ) por 10.838 votos de diferença em uma disputa acirrada no segundo turno, com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O cenário já se mostrava apertado desde as pesquisas de intenções de votos na Capital. No resultado da Quaest, de 26/10, por exemplo, ambos os candidatos empataram com 44%. No Datafolha (26/10), André ficou com 47% e Evandro com 45%.

André Fernandes (PL) era o candidato do bloco bolsonarista e iniciou a trajetória política em 2018, ao ser o deputado estadual mais votado do Ceará, ancorado na campanha presidencial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, foi o deputado federal mais votado do Estado. É o político cearense mais próximo de Bolsonaro, mas, na campanha, buscou se desvincular da desgastada imagem do ex-presidente, fator de rejeição em Fortaleza.

Evandro Leitão (PT) era o candidato do grupo do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e do presidente Lula (PT). Estava como presidente da Assembleia Legislativa e, até o fim de 2023, pertencia ao PDT, mesmo partido do prefeito Sarto. Com o rompimento entre os grupos, em 2022, Evandro passou a ser oposição ao prefeito. Filiou-se ao PT há menos de um ano.

André e Evandro começaram o 1º turno atrás nas pesquisas de intenção de voto, mas tiveram crescimento contínuo ao longo da campanha.