Em discurso a apoiadores, Evandro se emociona, passa mal e agradece votação

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), agradeceu o resultado das urnas que o levou à vitória com 50,37% dos votos, neste domingo. Em discurso a apoiadores, o petista ficou rouco e chegou a passar mal.

Fontes do O POVO no Comitê Central do PT, na Avenida Washington Soares, afirmaram que ele ficou pálido e foi auxiliado pelo ministro Camilo Santana (PT) e outros apoiadores no palco.

O candidato, muito emocionado, entrou no carro para aliviar o calor e beber água. Houve uma queda de pressão. As fontes do O POVO declararam que o lugar estava bastante quente e lotado de pessoas.