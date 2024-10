Camilo chora em discurso após vitória de Evandro Leitão e do PT em Fortaleza

Camilo foi ainda um dos principais articuladores que viabilizou a candidatura de Leitão e transformou-se em um dos principais cabos eleitorais do PT no Ceará

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), chorou durante discurso no comitê de campanha do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), neste domingo, 27. Em um vídeo, é possível ver o petista claramente emocionado, com a voz embargada, ao discursar para uma multidão de apoiadores que está no local.

“Pelas pessoas que mais precisam e pela cidade de Fortaleza. Eu queria agradecer a Deus, ao povo de Fortaleza e dizer que o que eu puder fazer para o Evandro ser o melhor prefeito da cidade, eu farei”, afirmou o petista aos apoiadores que se concentravam no local.