Catanho faz avaliação de campanha e deseja sorte para Naumi

Waldemir Catanho (PT), candidato derrotado no segundo turno de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, fez um balanço positivo sobre a sua campanha e desejou sorte ao novo gestor municipal, Naumi Amorim (PSD), eleito com 60,40% dos votos. O petista ficou em segundo lugar, com 39,60%.

“Foi uma campanha muito bonita, apaixonante, a gente via, particularmente no final do primeiro turno pra cá, a empolgação das pessoas, esse espírito de mudança, de renovação, de aposta no futuro melhor”, explicou em entrevista em seu comitê neste domingo, 27, após a apuração do resultado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O comitê, localizado na avenida Coronel Cordeiro, estava praticamente vazio, com poucos apoiadores acompanhando a apuração, além de advogados eleitorais. O candidato só chegou após o resultado oficial para conversar com a imprensa e tirar fotos com alguns militantes.